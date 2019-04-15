Сколько гособъектов охватит списание долгов в Азербайджане? (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Списание долгов приватизируемых гособъектов в Азербайджане охватит 140 предприятий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по вопросам имущества.

Как отмечается, списание затронет долги по налогам на собственность и землю по состоянию на первое марта. Всего будет списано долгов на 12 миллионов манатов.

Этот вопрос был обсужден на расширенном совещаним в Госкомитете, посвященном проделанной за первый квартал работе и предстоящих задачах.

На совещании было отмечено, что закон "О регулировании долгов по налогам на имущество и землю, имеющихся у приватизируемого в Азербайджане государственного имущества (предприятий) на 1 марта 2019 года", подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пятого марта текущего года - один из самых значимых реформаторских шагов, предпринятых в текущем году.

Закон направлен на оздоровление приватизируемых государственных предприятий и урегулирование их долгов.

Официальный курс на 15 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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