В Азербайджане физлицам будет проще встать на налоговый учет

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время министерство по налогам Азербайджана запустит портал для онлайн регистрации физических лиц.
Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал Алекпер Мамедов, гендиректор департамента государственной регистрации и контроля над учетом в министерстве по налогам на пресс-конференции в Баку, посвященной процедуре государственной регистрации юридических лиц.
Мамедов отметил, что на первое апреля 2019 года число зарегистрированных налогоплательщиков в стране составило 993 038 человека.
"Из них 128 261 налогоплательщика – это юридические лица, остальные - физические лица", - сказал Мамедов.
Он отметил, что в прошлом году на долю регистрации в онлайн пришлось 68,9 процента от всех регистраций налогоплательщиков. В первом квартале текущего года этот показатель достиг 81, 3 процента.
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