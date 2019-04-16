В Азербайджане физлицам будет проще встать на налоговый учет

16 апреля 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время министерство по налогам Азербайджана запустит портал для онлайн регистрации физических лиц.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал Алекпер Мамедов, гендиректор департамента государственной регистрации и контроля над учетом в министерстве по налогам на пресс-конференции в Баку, посвященной процедуре государственной регистрации юридических лиц.

Мамедов отметил, что на первое апреля 2019 года число зарегистрированных налогоплательщиков в стране составило 993 038 человека.

"Из них 128 261 налогоплательщика – это юридические лица, остальные - физические лица", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в прошлом году на долю регистрации в онлайн пришлось 68,9 процента от всех регистраций налогоплательщиков. В первом квартале текущего года этот показатель достиг 81, 3 процента.

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