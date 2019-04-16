В Азербайджане будет запущена еще одна онлайн-услуга для бизнеса (версия 2)

16 апреля 2019 12:53 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане планируется создать электронный портал для введения изменений в документы юридических лиц.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал Алекпер Мамедов, гендиректор департамента государственной регистрации и контроля над учетом в министерстве по налогам на пресс-конференции, посвященной процедуре государственной регистрации юридических лиц, в Баку.

"Мы начали работать над этим. Уже сделаны нужные изменения. В ближайшее время будет запущен портал", - сказал он.

Напомним, что в Азербайджане ведутся последовательные работы для упрощения ведения бизнеса в Азербайджане. В частности, с начала этого года в стране упрощена государственная регистрация юридических лиц. Так, регистрация юрлица, регистрация учета в налоговых органах и открытие банковского счета теперь осуществляются в рамках одной процедуры.

Таким образом, регистрация юридических лиц теперь осуществляется одной процедурой в течение 20 минут. Процедура регистрации возможна без применения электронной подписи, достаточно использовать FIN-код.

Благодаря проводимым реформам Азербайджан в отчете Doing Business 2019 по индикатору «начало бизнеса» занял девятое место среди 190 стран.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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