При сборе урожая "Агролизинг" будет отдавать предпочтение малым зерновым хозяйствам Азербайджана

17 апреля 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Министерстве сельского хозяйства Азербайджана состоялась встреча с представителями крупных зерновых хозяйств и агропарков, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Заседание, под председательством заместителя министра сельского хозяйства Ильхама Гулиева, было посвящено вопросам подготовки зерна, уборки урожая и технической поддержки.

В ходе встречи представители крупных зерновых хозяйств были проинформированы о том, что начиная с этого сезона сбора зерна, преимущество в сборе урожая комбайнами и техникой, находящейся на балансе компании "Агролизинг", будет отдаваться участкам до 50 гектаров.

Только после этого будут обслуживаться крупные зерновые хозяйства. На встрече представителям агропарков посоветовали приобретать собственные комбайны посредством лизинга.

Было подчеркнуто, что в соответствии с новыми правилами крупные зерновые хозяйства в настоящее время могут купить сельхозтехнику со скидкой в 40 процентов, при условии оплаты 20 процентов стоимости техники. Остальную часть они могут оплатить в течение длительного периода и без процентов.

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