Азербайджан примет участие в Транскаспийском форуме в Вашингтоне

17 апреля 2019 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан будет представлен на Транскаспийском форуме, который пройдет 22-23 мая в Вашингтоне, передает в среду Trend со ссылкой на сайт мероприятия.

Согласно сообщению, с азербайджанской стороны на мероприятии выступят исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы, вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, заместитель министра транспорта и высоких технологий Эльмир Велизаде и председатель Caspian Shipping Company Рауф Велиев .

Отмечается, что лидеры политики и бизнеса из США и стран Транскаспийского коридора соберутся на IV Транскаспийском форуме, чтобы обсудить возможности и проблемы в усилении своего стратегического взаимодействия и изучить возможности для бизнеса, торговли и инвестиций во благо всех заинтересованных сторон.

«Транскаспийский торгово-транзитный коридор является региональным интегратором, посредником в торговле и надежным транзитным связующим звеном между Европой и Азией. Включая Азербайджан, Грузию и Турцию к западу, а также Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан к востоку от Каспийского моря, этот коридор объединяет более 200 миллионов сильных рынков», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Соединенные Штаты играют важную роль в развитии этого коридора посредством совместных инициатив по расширению региональных связей через нефте- и газопроводы, по содействию внутрирегиональному сотрудничеству и торговле, с помощью таких проектов как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, «Южный газовый коридор», Ляпис-Лазули и формата «С5 + 1» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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