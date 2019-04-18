Азербайджанский текстиль может выйти на новые рынки в странах СНГ

18 апреля 2019 21:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Gilan Textile Park наметила расширение географии экспортных поставок на новые рынки в странах СНГ, сообщила Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров текстильной продукции Азербайджана Мехрибан Ахундова.

По словам главы Ассоциации, в настоящее время продолжаются переговоры по экспорту текстильной продукции компании с партнерами в России.

"Помимо России мы также предусматриваем поставки в Беларусь. Речь идет о поставках махровой продукции, халатов, одеял и прочего. В дальнейшем мы планируем поставлять нашу текстильную продукцию в другие страны СНГ", - сказала Ахундова.

Глава Ассоциации отметила, что продукция компании Gilan Textile Park является экологически чистой и соответствует всем международным стандартам качества.

Отметим, что по производственному потенциалу Gilan Tekstil Parkı считается одним из крупнейших перерабатывающих предприятий не только Азербайджана, но и всего региона.

Gilan Tekstil Parkı, использующий выращиваемый в Азербайджане хлопок в качестве сырья для производства разнообразной продукции, оказывает большую поддержку развитию промышленности и сельского хозяйства Азербайджана.

На базе текстильного парка Gilan, приступившего к деятельности в 2012 году в Сумгайыте, действуют ткацкая, красильная и швейная фабрики. На строительство трех фабрик на территории текстильного парка общей стоимостью 46 миллионов манатов Национальным фондом поддержки предпринимательства при министерстве экономики был выделен льготный кредит в размере 15 миллионов манатов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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