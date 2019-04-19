Турция и Азербайджан увеличат количество авиарейсов – министр

19 апреля 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан увеличат количество авиарейсов до 115 в неделю, сказал министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, увеличение авиарейсов начнётся в летние месяцы.

Турхан также отметил, что в настоящее между Турцией и Азербайджаном еженедельно осуществляются 90 авиасообщений.

Министр сказал, что, начиная с 22 апреля текущего года, начнутся прямые авиарейсы из Анкары в Баку, осуществляемые турецкой авиакомпанией Pegasus.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
виттер: @rhafizoglu

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