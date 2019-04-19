AZAL и PASHA Travel договорились о выполнении чартерных рейсов в три города Саудовской Аравии

19 апреля 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведенная на днях в Эр-Рияде презентация «Азербайджанских Авиалиний» «Азербайджан глазами сокола» вызвала большой интерес у граждан арабских стран и туроператоров, сообщает в пятницу Trend.

Как первый результат этого большого мероприятия AZAL рад сообщить о партнерстве с ведущим туроператором страны PASHA Travel по ряду чартерных проектов в Саудовскую Аравию в рамках летнего расписания полетов на 2019 год.

В частности, PASHA Travel в 2019 году будет выполнять чартерные рейсы по трем из шести заявленных на презентации направлениях:

  • Баку-Даммам-Баку – по пятницам (с 7 июня);
  • Баку-Эр-Рияд-Баку – по понедельникам (с 10 июня);
  • Баку-Эль-Хуфуф-Баку – по воскресеньям (с 9 июня).

Напомним, что AZAL также будет осуществлять прямые рейсы в следующие города Саудовской Аравии:

  • Баку-Джидда-Баку – по понедельникам (с 8 апреля);
  • Баку-Медина-Баку – по средам (с 5 июня);
  • Баку-Бурайда (Эль-Касим)-Баку (расписание уточняется).

Отметим, что AZAL и PASHA Travel с 2017 года связывает успешное долгосрочное сотрудничество. Помимо новых рейсов в Саудовскую Аравию, в текущем году совместные прямые чартерные рейсы с 20 июня по 12 сентября также будут осуществляться в Тиват (Черногория). В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

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