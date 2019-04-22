Прямые рейсы из Анкары в Баку поспособствуют укреплению торговых связей

22 апреля 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прямые рейсы из Анкары в Баку поспособствуют укреплению торговых связей, сказал глава торговой палаты Анкары (ATO) Гюрсель Баран. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он подчеркнул, что Азербайджан является для Турции одной из важных, братских стран.

По словам главы палаты, Турция нацелена на увеличение числа прямых рейсов из Анкары по различным направлениям.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сказал, что Турция и Азербайджан увеличат количество авиарейсов до 115 в неделю.

По словам министра, увеличение числа авиарейсов начнётся в летние месяцы.

Турхан также отметил, что в настоящее время между Турцией и Азербайджаном еженедельно осуществляется 90 авиарейсов.

Министр сказал, что, начиная с 22 апреля текущего года, начнутся прямые авиарейсы из Анкары в Баку, осуществляемые турецкой авиакомпанией Pegasus.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
виттер: @rhafizoglu

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