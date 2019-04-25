Болгарская BPI Co. и Бакинский порт обсудят текущее состояние транспорта и логистики в Каспийском регионе

БАКУ/Trend/ - Компания инфраструктуры портов Болгарии (BPI Co.) и Бакинский международный морской торговый порт обсудят текущее состояние транспорта и логистики в Каспийском регионе, сказала Trend руководитель отдела по связям с общественностью и протоколу BPI Co. Мариелла Ганчовска.

"Мы провели встречу с генеральным директором Бакинского порта Талехом Зиядовым в Болгарии в прошлом году, когда Зиядов посещал порты Варна и Бургас. У нас с ним намечена очередная встреча на Всемирной конференции портов IAPH в Китае, которая состоится 6-10 мая текущего года, где мы проведем обсуждения на тему "Инициатива "Один Пояс, Один путь": новые возможности для портов". Кроме того, мы собираемся встретиться с заместителем генерального директора ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Вахидом Алиевым на предстоящей первой выставке и конференции "Caspian Ports and Shipping 2019" в Актау в мае 2019 года. В рамках конференции у нас будет возможность обсудить текущее состояние транспорта и логистики в Каспийском регионе и развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному маршруту", - сказала Ганчовска.

Руководитель отдела добавила, что BPI Co. продолжит прилагать усилия для поддержки заявки Бакинского морского торгового порта на получение статуса наблюдателя в Европейской организации морских портов.

"Мы также рассматриваем возможность активизации транспортного коридора Персидский залив – Черное море, и использование его потенциала в будущем", - отметила Ганчовска.

Руководитель отдела далее отметила, что меморандум, подписанный между двумя сторонами 29 сентября 2016 года, жизненно важен для взаимного сотрудничества между BPI Co. и Бакинским морским торговым портом.

"Это дает возможность для поощрения более тесного сотрудничества между соответствующими национальными администрациями портов", - сказала Ганчовска.

Отметим, что BPI Co. управляет инфраструктурой портов национального значения и предоставляет услуги по управлению перевозками и доставке грузов.

У BPI Co., со штаб-квартирой в Софии, имеется четыре филиала – территориальный директорат в Бургасе, Варне, Ломе и Русе и три специализированных подразделения - Директорат по управлению движением судов в Черном море, Директорат по управлению движением судов в Реке Дунай и Управление по эксплуатации портовых терминалов.

Стратегическая цель BPI Co. - обеспечить оптимальную эффективность портовой инфраструктуры и услуг, предоставляемых компанией, с учетом баланса интересов в развитии национальной портовой системы.

Отметим, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта в рамках первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год. Семь причалов, из 12 существующих, обслуживают сухогрузы, два причала – паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания буксировочных и вспомогательных судов порта.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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