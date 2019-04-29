Президент Турции призвал муниципалитеты воздержаться от реализации новых проектов

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал муниципалитеты воздержаться от реализации новых проектов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам главы государства, проекты, которые реализованы на 40 процентов, будут приостановлены, а реализованные на 70 процентов - продолжены.

О причинах этого решения не сообщается.

Отметим, что в настоящее время в Турции реализуются два мегапроекта, одним из которых является строительство судоходного канала в Стамбуле.

Напомним, что впервые о намерении реализовать проект строительства судоходного канала «Стамбул» в 2011 году заявил нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Протяженность судоходного канала в Стамбуле составит 43 километра.

Глубина канала, согласно планам, составит 25 метров, в сутки он сможет пропускать 150-160 судов.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки от судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира.

В настоящее время через Босфор за день в среднем проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры. Ежегодно через черноморские проливы перевозится порядка 150 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, при этом пропускная способность Босфора оценивается в 200 миллионов тонн.

Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически сделает европейскую часть Стамбула островом и окончательно отделит его от Европы. Канал проляжет из Чёрного в Мраморное море через озеро Кючюкчекмедже.

На берегах искусственного канала планируется построить новые жилые комплексы, которые будут связаны с другими районами 15-миллионного мегаполиса благодаря современной транспортной инфраструктуре, в том числе метро и скоростным поездам, а также с третьим аэропортом Стамбула.

В рамках реализации этого проекта также ожидается строительство нового порта.

На судоходном канале в Стамбуле можно будет использовать танкеры, длина которых не превышает 275 метров, ширина - 48 метров, а грузоподъемность - 14500 DWT.

Строительство судоходного канала продолжится в течение пяти лет, а минимальный срок эксплуатации составит 100 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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