Выполнены 47% работ, отраженных в стратегической дорожной карте по перспективам нацэкономики Азербайджана

1 мая 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое января 2019 года были выполнены 47 процентов работ, отраженных в стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана.

Об этом исполнительный директор Центра реформирования и коммуникаций Вюсал Гасымлы сказал на пресс-конференции, посвященной мониторингу и оценочным результатам выполнения дорожных стратегических карт Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

По его словам, на настоящее время девять процентов работ выполнены частично и 48 процентов работ намечены к выполнению.

"Приведу данные по итогам выполнения ряда работ, намеченных в дорожной стратегической карте. Так, например, выполнены 47 процентов работ в рамках стратегической дорожной карты по перспективам национальной экономики. При этом 8 процентов работ выполнены частично, а 45 процентов ждут исполнения. В рамках стратегической дорожной карты, направленной на развитие финансовых услуг, выполнены 64 процента работ, при этом 8 процентов выполнены частично, а 28 процентов ждут исполнения. По развитию телекоммуникаций и информационных технологий выполнены 50 процентов работ, при этом 8 процентов выполнены частично, а 42 процента ждут исполнения", - сказал Гасымлы.

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