Эмин Ильяс: В Азербайджане уже сформирован сильный класс предпринимателей (ВИДЕО)

6 мая 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие ненефтяного сектора укрепляет экспортный потенциал Азербайджана.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend резидент Балаханского промышленного парка, предприниматель Эмин Ильяс.

Как отметил Ильяс, задача азербайджанского государства заключается в увеличении промышленного производства и дальнейшем развитии частного предпринимательства в последующие годы. Сегодня в Азербайджане уже сформирован сильный класс предпринимателей. Президент Ильхам Алиев постоянно оказывает им поддержку, создает для их деятельности крайне благоприятные условия. Несомненно, это приводит к дальнейшему развитию экономики, созданию новых рабочих мест. Особое внимание и забота государства с удовлетворением воспринимаются предпринимателями.

“На заседании Кабинета министров по итогам прошлого года и предстоящим задачам Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность поддержки государством малого и среднего бизнеса. Это стало для нас большой радостью. После этого в различных министерствах прошли встречи. Теперь нашими проблемами интересуются. За это мы выражаем глубокую признательность господину Президенту”, - сказал Эмин Ильяс.

Как отметил предприниматель, руководимое им предприятие занимается переработкой пищевого масла в технических целях. "Есть различные сферы применения этого технического масла. Главным образом, оно используется в производстве смазочных и гидравлических масел и биогорючего. Биогорючее мы в основном экспортируем в Европу. Во многих европейских странах на него есть спрос. Процесс экспорта оказался легче, чем мы предполагали. Особенно после того, как недавно мы подключились к программе “зеленый коридор”, что еще больше ускорило процесс. Мы даже можем осуществлять экспорт, улаживая формальности прямо на предприятии”, - сказал Эмин Ильяс.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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