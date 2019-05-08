Предприниматели разместят информацию о вакантных местах в базе данных Минтруда Азербайджана

8 мая 2019 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время будет запущена подсистема занятости в централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минтруда Азербайджана.

В качестве одного из преимуществ подсистемы, здесь создан банк вакансий для безработных и подыскивающих работу лиц.

В эту базу данных работодатели заносят информацию о вакансиях.

В соответствии с законом «О занятости» работодатели в течение пяти рабочих дней должны внести в банк вакансий информацию о новых или вакантных рабочих местах, для чего необходимо зайти на e-sosial.az (или e-gov.az).

Система оснащена постоянно обновляемой информационной базой, которая предоставляет возможность безработным и подыскивающим работу непосредственно обращаться для поиска вакантных мест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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