Грузия вносит изменения в структуру внешнеэкономических отношений

8 мая 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В семи странах, начиная с 2020 года, появятся экономические посланники Грузии, сообщает Trend в среду со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

«Экономические посланники из Грузии будут работать в США, Германии, Турции, Китае, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах и Соединенном Королевстве», - сказал он.

МИД Грузии уже объявил конкурс на должность экономического посланника. На данный момент в конкурсе на семь мест принимают участие 50 человек.

Когда кандидаты будут отобраны, члены специально созданной комиссии проведут с ними собеседование, на котором будут присутствовать представители бизнес-сектора Грузии.

По словам Хвтисиашвили, на данный момент эта программа является пилотным проектом. Процесс отбора кандидатов завершится к осени, после чего для них будет проведен тренинг, и только после этого с 2020 года они начнут свою деятельность.

В настоящее время в каждом посольстве Грузии есть ответственный за экономическое направление коммерческий атташе.

Данный пилотный проект направлен на то, чтобы в будущем заменить коммерческих атташе на экономических посланников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Грузии значительно активировался рынок облигаций
Финансы 7 мая 19:07
Грузия увеличила экспорт электричества
Энергетика 7 мая 17:50
Роснефть нацелена на покупку крупной грузинской компании
Энергетика 7 мая 17:49
Пров.Цзилинь выработала меры по продвижению строительства "двух экономических поясов"
Китай 7 мая 14:09
Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США
Китай 7 мая 08:56
Грузия значительно нарастила экспорт вина
Бизнес 6 мая 20:26
Лента новостей
Компания по реализации IAP должна быть создана в ближайшие месяцы
Энергетика 11:10
PASHA Life продолжает лидировать в рэнкинге страховых компаний Азербайджана по выплатам
Бизнес 11:07
В новом аэропорту Пекина начнут тестовые полеты
В мире 10:59
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Шуши
Политика 10:58
Предприниматели разместят информацию о вакантных местах в базе данных Минтруда Азербайджана
Бизнес 10:55
В Баку пройдет международная конференция на тему «Горы: цивилизации, ландшафты и биоразнообразие»
Общество 10:52
В Женеве прошла конференция в связи с деятельностью Азербайджана как страны-донора (ФОТО)
Политика 10:50
Стоимость акций эмитентов Казахстана по данным KASE
Финансы 10:47
В Японии двое детей погибли при наезде автомобиля на колонну дошкольников
В мире 10:40