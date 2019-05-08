Грузия вносит изменения в структуру внешнеэкономических отношений

БАКУ /Trend/ - В семи странах, начиная с 2020 года, появятся экономические посланники Грузии, сообщает Trend в среду со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

«Экономические посланники из Грузии будут работать в США, Германии, Турции, Китае, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах и Соединенном Королевстве», - сказал он.

МИД Грузии уже объявил конкурс на должность экономического посланника. На данный момент в конкурсе на семь мест принимают участие 50 человек.

Когда кандидаты будут отобраны, члены специально созданной комиссии проведут с ними собеседование, на котором будут присутствовать представители бизнес-сектора Грузии.

По словам Хвтисиашвили, на данный момент эта программа является пилотным проектом. Процесс отбора кандидатов завершится к осени, после чего для них будет проведен тренинг, и только после этого с 2020 года они начнут свою деятельность.

В настоящее время в каждом посольстве Грузии есть ответственный за экономическое направление коммерческий атташе.

Данный пилотный проект направлен на то, чтобы в будущем заменить коммерческих атташе на экономических посланников.

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