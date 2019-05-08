Азербайджан и Австрия обсудили сотрудничество в таможенной сфере

8 мая 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Австрии в стране Берндом Александром Байерлем.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет, поприветствовав гостя, Мехтиев рассказал о двустороннем сотрудничестве, подчеркнув их развитие по восходящей линии на основе партнерских и дружеских отношений.

Глава таможенного комитета рассказал послу об осуществленных в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева мерах по развитию ненефтяного сектора, улучшению бизнес-среды и предпринимательской деятельности, ускорению и облегчению международной торговли и повышению транзитного потенциала страны. Он также упомянул, что перед таможенным комитетом стоят важные задачи в свете укрепления двусторонних отношений между странами.

Рассказав о масштабных реформах в таможенной системе, Мехтиев отметил, что она приводится в соответствие с европейской моделью, рассказал о принятии новых нормативных документов и правил в отношении инноваций в области электронных услуг и облегчения торговли. Председатель Госкомтаможни отметил, что применению пропускной системы “Зеленый коридор” придается особое значение.

Бернд Александр Байерль, поблагодарив Мехтиева за радушный прием и с удовлетворением отметив в свете двусторонних отношений существенное развитие Азербайджана, его достижения, рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества между таможенными структурами обеих стран. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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