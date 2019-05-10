Узбекистан запретил использование стойких органических загрязнителей

БАКУ/Trend/ - Узбекистан ратифицировал конвенцию о ликвидации стойких органических загрязнителей, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство юстиции Узбекистана.

Президент Узбекистана подписал закон о ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ), которая направлена на сокращение использования и полную ликвидацию данных веществ.

Ратификация конвенции потребует от Узбекистана предоставления информации об имеющихся объемах опасных химических веществ; запрещение или ограничение обращения СОЗ, а также их экологически безопасное удаление.

Напомним, что данная Конвенция принята в городе Стокгольме 23 мая 2001 года. На сегодняшний день участниками конвенции являются 182 государства.

Ратификация Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях является одним из условий Европейского союза для получения Узбекистаном дополнительных тарифных преференций при поставках отечественных товаров на европейский рынок в рамках Генеральной системы преференций «ГСП+».

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