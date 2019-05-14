Глава минтруда Азербайджана о повышении заработной платы

БАКУ /Trend/ - В сфере социального обеспечения Азербайджана за последние годы были проведены ключевые реформы, направленные на повышение уровня благосостояния населения.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на проводимом в Баку Региональном форуме социальной защиты ISSA для Европы.

Министр отметил, что в минувшем году была проделана комплексная работ в соответствии с Концепцией устойчивого и оперативного социального обеспечения.

«Реализованы конкретные шаги в социальной сфере, в частности увеличена на 40 процентов заработная плата, размер пособий для беженцев увеличился на 15 процентов», - добавил Бабаев.

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