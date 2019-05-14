ISSA: Пенсионная система Азербайджана является одной из лучших в мире

14 мая 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пенсионная система Азербайджана является одной из лучших в мире.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник на пресс-конференции президент Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA) Йоахим Бройер в рамках Регионального форума социальной защиты ISSA для Европы в Баку.

"Автоматизированное назначение пенсии практикуется в некоторых странах мира, однако Азербайджан является одной из стран, где эта система реализуется на высоком уровне", - сказал он.

Отметим, что в рамках автоматизированной системы пенсия назначается в день, когда вступает в силу право на ее получение, и на один из контактов гражданина, существующих в системе, посредством SMS поступает информация о назначении и сумме пенсии, а также указываются банк и дата получения пенсионной карты. Никакой необходимости в непосредственном обращении гражданина, его физическом участии в процессе назначения пенсии, требовании каких-либо документов нет. Также, если до первого июля 2018 года на личном счету лиц, достигших возраста для получения трудовой пенсии в 2019-2020 годах, зафиксирован пенсионный капитал (независимо от суммы), то при назначении им трудовой пенсии до первого января 2006 года будет засчитываться 25-летний стаж.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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