Азербайджан может многое перенять из корейского экономического опыта

20 мая 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Модель экономического развития в Республике Корея является образцом для решения проблем, возникающих во время экономических кризисов, и этот опыт поможет Азербайджану в решении различных экономических вопросов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на международной конференции на тему "Решение проблемных кредитов: опыт Азербайджана и Республики Корея", организованной Центром экономических реформ и коммуникаций и посольством Республики Корея в Азербайджане совместно с Корейским институтом развития.

Причину столь интенсивного развития корейской экономики исполнительный директор Центра видит в первую очередь в сфере образования. "Наука и образование являются важными факторами в экономическом развитии", - сказал Гасымлы. Исполнительный директор Центра также отметил, что Азербайджан, в свою очередь, уделяет внимание человеческому капиталу, что является залогом успешного развития экономики в стране.

Гасымлы отметил, что на данном этапе интенсивного развития Азербайджану крайне важен обмен опыта с развитыми странами, в частности, с Республикой Корея, которая входит в «большую двадцатку».

Гасымлы отметил, что решение вопроса по проблемным кредитам усилит развитие банковского сектора в рамках экономических реформ.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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