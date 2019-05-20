Общественный совет при Агентстве МСБ активизирует оказание услуг предпринимателям

20 мая 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Создание Общественного совета при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане нацелено на оказание оперативных услуг предпринимателям.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник на форуме, посвященном роли общественных советов в развитии малого и среднего бизнеса в Азербайджане, председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов.

Председатель правления отметил, что посредством Общественного совета, Агентство сможет более тесно взаимодействовать с предпринимателями с тем, чтобы содействовать им в решении их проблем, связанных с развитием и продвижением бизнеса.

«При разработке Устава Общественного совета мы учли целый ряд пожеланий и предложений предпринимателей, и вследствие чего, все эти нюансы были отражены в Уставе организации», - сказал Мамедов.

Председатель правления отметил, что дальнейшая деятельность Общественного Совета будет сфокусирована на координации между Агентством и предпринимателями, а также на обеспечении прозрачности и формировании объективного представления в гражданском обществе о ведении бизнеса.

Отметим, что Агентство развития малого и среднего бизнеса, создано на основе изданного в декабре прошлого года указа Президента Ильхама Алиева.

Задача Агентства - обеспечение последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществляет организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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