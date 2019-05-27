Узбекистан и Кыргызстан возобновят чартерные рейсы

27 мая 2019 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан возобновят чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Тамчы (Иссык-Куль), сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Компания Inspiro Travel (Кыргызстан) и компания «Азия Люкс Travel» совместно с НАК «Узбекистон хаво йуллари» намерены возобновить чартерные авиарейсы по маршруту Ташкент-Тамчы (Иссык-Куль) на летний туристический сезон 2019 года с 27 июня по 6 сентября.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по четвергам.

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