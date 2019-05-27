Fitch Ratings подтвердило рейтинги Expressbank на уровне “B”

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанского ОАО «Expressbank» на уровне «B» со стабильным прогнозом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Краткосрочный РДЭ банка был подтвержден на уровне “B”, рейтинг устойчивости – на уровне “b”, рейтинг поддержки – на уровне “5”.

В пресс-релизе агентства указывается, что рейтинги банка отражают его приемлемое качество активов, слабую доходность, солидные капитальные резервы, ограниченный уровень валютных рисков и приемлемую ликвидность. Также рейтинги учитывают очень высокий уровень банковского кредитования и ограниченную сеть филиалов в сложной операционной среде Азербайджана.

По данным на конец 2018 года удельный вес неработающих кредитов Expressbank оценивается в 4,5 процента, уровень их обеспечения резервами составил 63 процента.

Основная часть этих кредитов приходится на долю портфеля по кредитованию малого и среднего предпринимательства (МСП). Хотя кредиты МСП составляли всего восемь процентов от общего объема кредитов, почти половина из них была обесценена.

Агентство отмечает, что показатели прибыльности банка пока остаются низкими – показатель прибыли до налогообложения составил всего 0,3 процента от общего объема активов банка.

При этом агентство отмечает высокий уровень капитализации банка.

"Коэффициенты адекватности капитала первого уровня и совокупного капитала банка на конец первого квартала 2019 года составили 21 и 23 процента соответственно, что существенно выше требований регулятора (пять и 10 процентов соответственно)", - отмечают специалисты агентства.

Fitch подчеркивает, что основным источником финансирования Expressbank являются клиентские счета, которые составили на конец первого квартала 2019 года 83 процента обязательств банка. По данным агентства, вследствие возврата средств крупному вкладчику, объем корпоративных вкладов сократился в первом квартале на 67 процентов. Буфер высоколиквидных активов также сократился, но остался на комфортном уровне в 23 процента от клиентских вкладов.

В целом, специалисты агентства считают, что повышение рейтинга Expressbank потребует существенного укрепления финансовой устойчивости, сокращения кредитования аффилированных сторон.

Отметим, что Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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