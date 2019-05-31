Среднемесячная зарплата госслужащих Азербайджана возросла

31 мая 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная номинальная заработная плата государственных служащих в Азербайджане в 2018 году увеличилась на 15,3 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 796,5 маната, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Госкомстата.

Согласно данным Госкомстата, на первое января 2019 года в стране насчитывается 29,1 тысячи государственных служащих, из которых 28,5 процента составляют женщины. 4,5 процента государственных служащих работают на высших должностях третьей классификации административных должностей, 75,7 процента - на 4-7-й классификациях и 19,8 процента составляют гражданские помощники.

Согласно информации, стаж госслужащих распределился так: 7,4 процента служащих имеют стаж до одного года, 24,2 процента - от 1 года до 5 лет, 23,2 процента - от 5 до 10 лет, 16,8 процента - от 10 до 15 лет, 28,4 процента - до 15 лет и больше.

Распределение государственных служащих по возрастным группам характеризуется следующим образом: 17,2 процента служащих относится к возрастной категории до 30 лет, 15,9 процента - от 30 до 34 лет, 23,6 процента – от 35 до 44 лет, 21,0 процента - от 45 до 54 лет, 18,1 процента – от 55 до 62 лет, 2,9 процента - от 63 до 64 лет и 1,3 процента в возрасте 65 лет и старше.

1,1 процента государственных служащих, занимающих административные должности в 4-7-й классификациях являются заместителями главы местной исполнительной власти, 14,6 процента - главами департаментов, 11,7 процента - заместителями руководителей департаментов, 7,9 процента - руководителями секторов, 20,9 процента - консультантами, 12,8 процента - ведущими консультантами, 5,3 процента - старшими консультантами и 25,7 процента – главными консультантами.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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