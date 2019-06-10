Баку и Москва могут использовать возможности по конвергенции транспортных маршрутов - посол России

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всемерно заинтересован в привлечении России к использованию проходящих по территории Азербайджана транспортных маршрутов и созданного в стране логистического потенциала.

Об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в понедельник на пресс-конференции, состоявшейся в АМИ Trend.

«Сегодня в международную практику внедряется идея смыкания международного транспортного коридора «Север-Юг», и известной китайской инициативы «Один пояс, один путь». «Север-Юг» это меридиональное направление, а «Один пояс, один путь» – широтное направление транспортного маршрута. То есть речь идет о возможности использования сообщения между Азербайджаном, Китаем и Россией (поскольку по российской территории будет проходить транзит), а также о налаживании сообщений между Китаем и другими странами», - сказал Бочарников.

Посол отметил, что в этом пересечении вполне осуществимы возможности использования порта Алят не только Россией, но и другими участниками перевозок по евроазиатским транспортным коридорам.

«Многие транспортные коридоры реализуются посредством железных дорог, в том числе и в направлении Север-Юг, и порт в Аляте расположен на пути трассы проходящей по одному из железнодорожных направлений, поэтому очевидно, что здесь есть возможности для смыкания этих маршрутов», - сказал посол.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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