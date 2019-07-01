Грузия стала членом Международного совета по оливкам

1 июля 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Грузия стала членом Международного совета по оливкам, передает в понедельник Trend со ссылкой на bizzone.info.

Решение об этом было принято на сессии International Olive Council, состоявшейся в Марокко.

«При поддержке государственных проектов, и при соблюдении принципов современного рынка, в Грузии сотни гектаров засажены различными многолетними культурами, в том числе оливой. Почвенно-климатические условия Грузии благоприятны для выращивания этой культуры, соответственно, Грузия заинтересована в старте оливковой индустрии. На сегодняшний день в стране есть плантации, и производится оливковое масло. Наша цель – содействовать разведению в Грузии климатически адаптированных сельскохозяйственных культур», - отметил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

В ходе сессии президенту Ассоциации оливок Грузии Георгию Сванидзе был передан документ, подтверждающий членство его страны в International Olive Council.

Международный совет по оливковому маслу (так сначала называлась эта организация) был создан в 1959 г. на базе Международного соглашения по оливковому маслу 1956 г. Основной целью совета является развитие производства оливок и совершенствование качества продукции.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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