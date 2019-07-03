Узбекские авиалинии опубликовали график рейсов в Тбилиси

3 июля 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С 16 июля 2019 года Национальная Авиакомпания «Узбекистон xаво йуллари» вводит новые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент-Тбилиси-Ташкент с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Рейсы будут выполняться по следующему графику движения (GMT +5):

Вторник: HY-745 Ташкент 15:50– Тбилиси 18:30

Вторник: HY-746 Тбилиси 19:30 – Ташкент 23:50

Пятница: HY-745 Ташкент 08:00 – Тбилиси 10:40

Пятница: HY-746 Тбилиси 11:40 – Ташкент 16:00

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Airbus-320.

Прямое авиасообщение Узбекистана с Грузией отсутствовало со времен распада СССР.

Ранее Trend сообщал, что Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

В свою очередь, узбекские авиалинии собираются обеспечить транзит туристов из России в Грузию после открытия прямого авиасообщения.

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