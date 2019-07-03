General Motors Uzbekistan переименован

БАКУ/Trend/ - General Motors (GM) Uzbekistan сменил название на UZAUTO Motors, сообщает Trend в среду со ссылкой на Единый портал корпоративной информации.

Компания уже сменила свое имя на страницах в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что "Узавтосаноат" выкупил долю General Motors и теперь компания полностью принадлежит правительству Узбекистана.

Напомним, о том, что автомобильный завод переименуют, стало известно еще в феврале.

Недавно предприятие презентовало дилерам модели авто, которые, как ожидается, будут производиться в Узбекистане. Среди них были Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.

Сейчас на трех производственных площадках GM Uzbekistan производятся десять моделей авто под брендами Chevrolet и Ravon. Модели Matiz, Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Spark (R2), Nexia (R3) выпускаются на основном производстве в Асаке, а Tracker, Malibu — в филиале в Ташкенте. Модели Damas, Labo сходят с конвейера в филиале в Питнаке.

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