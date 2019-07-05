В мае в Турции увеличилось число транспортных средств

БАКУ /Trend/ - По итогам мая 2019 года количество используемых в Турции транспортных средств увеличилось на 6,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, и составило 23,039 миллиона единиц.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что за отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,2 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,2 процентов, тракторов – 8,2 процента, а 7 процента приходится на долю других транспортных средств.

Сообщается также, что 13,2 процентов используемых в мае 2019 года транспортных средств приходится на долю компании Renault, 13,9 на долю Fiat, 7,9 на долю Volkswagen, 6,6 процента на Peugeot, 6,5 процента на долю Honda.

Остальные 48,1 процентов пришлось на долю других автомобильных марок.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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