Как изменились цены на потребительские товары в Азербайджане в январе-июне?

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года цены на потребительские товары и услуги выросли на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно сообщению, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 2,7 процента, на непродовольственные товары - на 1,3 процента, а также на 3,2 процента выросла стоимость на платные услуги населению.

«Цены на потребительские товары и услуги в июне снизились на 0,5 процента по сравнению с маем. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия снизились на 1,1 процента, цены на непродовольственные товары и услуги не изменились.

В сообщении отмечается, что в течение месяца снизились цены на говядину, баранину, рыбу, яйца, бананы, вишню, черешню, алчу, абрикосы, персики, капусту, помидоры, огурцы, перец, баклажаны, свеклу, морковь, лук, картофель, энергетические напитки.

В то же время, выросли цены на рис, гречневую крупу, макаронные изделия, куриное мясо, колбасные изделия, йогурт, сметану, сыр, творог, сливочное и растительное масла, лимоны, клубнику, каштаны, зелень, сахар и сахарный песок, кофе, чай, какао, мороженое, минеральные напитки

Цены на иные продукты существенно не изменились.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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