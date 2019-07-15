Прогноз: Brent может подорожать

БАКУ /Trend/ - В результате чрезвычайного положения в одном из штатов США, в связи с мощным штормом “Барри”, стоимость нефтяных фьючерсов эталонной марки нефти Brent на международных биржах укрепилась на отметке 67 долларов. Если торги на биржах останутся на данной отметке, то есть ожидания роста цен до 69 долларов за баррель. Как сообщает Trend , об этом говорится в понедельник в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Статистические данные из США о нефтяных запасах в хранилищах, ожидаемые в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также предоставили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные ожидаемые прогнозы.

EUR

Ввиду роста политических и экономических рисков на международных валютных рынках, остаются актуальными прогнозы по поводу снижения учетной ставки со стороны Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка. В связи с этим, усиливаются ожидания по поводу снижения курса доллара по отношению к ведущим мировым валютам на один процент. В условиях политической неопределенности, на фоне торговых переговоров между США и Китаем, отношения между Ираном и Западом все больше накаляются. На основе анализа, ожидается подорожание курса евро по отношению к доллару до 1,1313 доллара. Информация о фундаментальных данных, влияющих на экономическое развитие Еврозоны, которые будут опубликованы во вторник в 13:00 по бакинскому времени, также находится в центре внимания инвесторов.

GBP

На фоне возможного понижения курса доллара ожидается рост курса британского фунта стерлингов до 1,2661 доллара. Аналитики считают, что на рост фунта также влияют политические факторы. Неопределенность в связи с кандидатурой на пост премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном, а также оказанное давление на страну в связи с Брекситом находятся в центре внимания инвесторов.

TRY

По мнению аналитиков, напряженность между США и Турцией усиливает вероятность роста курс доллара по отношению к турецкой лире до 5,83 лиры. Публикуемые во вторник в 11:00 по бакинскому времени данные о безработице, а также информация о розничной торговле в Турции, которая будет объявлена в среду в 11:00 остаются объектами внимания инвесторов.

Золото

Снижение учетной ставки со стороны Федеральной резервной системы США, а также вероятность снижения курса доллара США, привели к тому, что цены на золото на рынке драгоценных металлов превысили 1400 долларов за унцию. По мнению аналитиков, если сегодня торги ведутся по цене 1410 долларов (45,3 доллара за грамм), возможен рост до 1420 долларов (45,7 доллара за грамм), и далее, до 1436 долларов (46,2 доллара за грамм) за унцию золота.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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