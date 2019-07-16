Азербайджанский производитель текстиля расширит ассортимент продукции для экспорта в Европу

16 июля 2019 17:25 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Wärtsilä приступила к внедрению новых разработок и технологий в Азербайджане
Энергетика 14:51
Финская Wärtsilä ищет новые пути содействия Азербайджану в стабилизации энергосистемы
Энергетика 14:37
Азербайджан значительно увеличил экспорт газа
Экономика 13:34
Азербайджан увеличивает объемы экспорта
Бизнес 13:33
Фон дер Ляйен сообщила Европарламенту, что готова продлить переговоры с Лондоном по Brexit
Другие страны 13:16
Шефчович: ЕС и Турция оказали огромную помощь в реализации «Южного газового коридора»
Энергетика 11:48
Лента новостей
В Азербайджане завершается регистрация по приему в колледжи по специальностям с особыми требованиями
Общество 18:11
Maersk Drilling огласила стоимость контракта по «Шах Дениз»
Энергетика 18:01
Спрос на облигации минфина превысил предложение в 4,5 раза
Экономика 17:57
Минсельхоз Азербайджана прогнозирует снижение цен на овощи и фрукты
Общество 17:53
Заработало соглашение по развитию сотрудничества между Ташкентом и Минском
Бизнес 17:47
Министр экологии Франции подал в отставку из-за обвинений в растрате госсредств
Другие страны 17:44
Крупный азербайджанский банк увеличил активы более чем на 13%
Бизнес 17:39
В Баку представлены вкусные блюда исламской кухни "Halal Sərgisi" (ФОТО)
Социум 17:39
В Акмолинской области Казахстана реализуют проекты стоимостью свыше $260 млн
Бизнес 17:36