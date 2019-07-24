Крупная российская компания об объемах поставок алкогольных напитков в Казахстан (Эксклюзив)

24 июля 2019 16:25 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан начал экспорт фруктов в Малайзию
Бизнес 16:31
Казахстанский город присоединился к "зеленой" программе ЕБРР
Бизнес 15:22
«Народный Банк Казахстана» объявляет тендер на капремонт
Тендеры 14:34
Узбекистан повышает ставку акцизов на табак и алкоголь
Бизнес 14:08
«Интер РАО» продаст свою долю в Экибастузской ГРЭС-2 фонду «Самрук-Қазына»
Энергетика 12:52
Экспорт фундука из Грузии снизился почти на 50%
Финансы 12:38
Лента новостей
"Баклифт-2" закупит запчасти для лифтов
Тендеры 16:50
Госпредприятие "Temp” закупит запчасти для лифтов
Тендеры 16:49
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц в сфере спорта и работы с молодежью
Политика 16:49
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Академического национального драматического театра
Политика 16:45
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подал в отставку
Другие страны 16:42
Корбин надеется, что Мэй будет выступать против инициатив Джонсона вместе с оппозицией
Другие страны 16:40
ЗАО «Южный газовый коридор» о статусе своих еврооблигаций
Энергетика 16:39
NASDAQ поможет Узбекистану в модернизации местных бирж
Финансы 16:36
Посол: США решительно поддерживают независимость и суверенитет Азербайджана
Политика 16:33