В Казахстане обсудили перспективы развития предпринимательства

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана обсудили перспективы развития предпринимательства и меры поддержки малообеспеченных семей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

По информации пресс-службы, данные вопросы были обсуждены в рамках встречи между акимом города Алтаем Кульгиновым и председателем правления АО «Фонд Развития предпринимательства «Даму» Гаухарой Бурибаевой. Также в совещании приняли участие руководители региональной палаты предпринимателей «Атамекен» и филиала «Даму» в Нур-Султане.

Аким города отметил ряд приоритетных направлений. «Стоит брать ориентир на реализацию секторов экономики простых вещей. Согласно данной программе, предприниматели могут брать кредиты под шесть процентов годовых. Также необходимо унифицировать семь существующих программ в одну. В целом общая сумма средств составляет порядка семи миллиардов тенге», - отметил он.

Так, с начала реализации программ мерами финансовой поддержки охвачено более 1 800 субъектов частного предпринимательства, которыми создано свыше девяти тысяч новых и сохранено порядка 18 тысяч действующих рабочих мест.

По итогам встречи стороны обменялись планами по дальнейшему укреплению сотрудничества в области поддержки предпринимательства.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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