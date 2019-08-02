Молодые банкиры образовательного центра «Expressbank»a стали выпускниками (ФОТО)

2 августа 2019 15:58 (UTC+04:00)

Регулярно реализующий различные проекты для развития молодого поколения Expressbank, будучи одним из ведущих банков страны, в рамках проекта Экспресс просвещение организовал в июле тренинги для школьников. Реализованные в рамках Летней школы при поддержке университета ADA трехдневные тренинги собрали вместе 44 молодых участников, выбранных из разных школ города.

Организуемый уже 4-й год по совместной инициативе ADA и Союза Европы «Летний лагерь» для школьников 11-15 лет, в этом году провел тренинги на тему «Предпринимательство и банковское дело» под лозунгом «Молодой банкир» вместе с Expressbank. В ходе тренингов молодые участники наряду с обучением вместе с профессиональными специалистами банка весело провели время и получили полезные знания.

На тренингах участники смотрели обучающие видеоролики и ознакомились с различными темами дня, а также побывали в филиалах Expressbank-a с целью ознакомления Банковского делопроизводства в сфере работы клиентского обслуживания.Здесь они встретились с профессиональными работниками банка и получили новые знания, задавая вопросы о банковских услугах и продуктах.

Участники также приняли активное участие в информативных сессиях по темам Банковские карты и банкоматы, Контроль качества и отличный сервис, Кибербезопасность, Молодой банкир, Эмоциональный интеллект, Цифровой банкинг, Правоведение, Роль связей с общественностью, Банковские продукты и др. В последний день тренинга молодые участники встретились с Членом Наблюдательного Совета Expressbank-a Вагифом Давудовым. Вагиф Давудов поделился с участниками опытом и знаниями, накопленными в банковской сфере более чем за 25 лет. Также дав полезные советы молодежи на будущее, ответил на все адресованные ему вопросы.

В заключение трехдневных тренингов и семинаров участники получили сертификаты «Молодой банкир» и стали самыми молодыми выпускниками учебного центра Expressbank-a.

Отметим что, основная цель проекта «Экспресс просвещение» является создание качественного образовательного центра, который позволит молодежи ознакомиться с опытом в банковской сфере для создания в будущем достижения больщих успехов. В первые шесть месяцев текущего года в рамках проекта были выпущены 300 студентов, которые получили различные знания в банковской области. Каждый месяц организовываются тренинги на различные темы. Желающие принять участие могут следить за объявлениями на Facebook странице Expressbank-a Express Karyera или отправить свои cv на электронный адрес etm@expressbank.az.

https://youtu.be/lbbuHaRYC08

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