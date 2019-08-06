В одной из областей Казахстана начнутся золоторазведочные работы

6 августа 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В геологоразведку золота в Алматинской области Казахстана привлекут 454,4 миллиона тенге, сообщает во вторник Trend со ссылкой на информационное агентство LS.

Как сообщает агентство, эта сумма будет направлена на разработку участка Ручей Кетмень.

Согласно отчетам недропользователя, в 2019 году на это предусмотрены средства в размере 80,47 миллиона тенге, в то время как общий объем инвестиций на геологоразведочные работы планируется в сумме 454,44 миллиона тенге.

В свою очередь, срок действия контракта составляет четыре года, а именно до октября 2021 года, сказано в сообщении. Запасы золота будут определены после проведения геологоразведки.

Ранее сообщалось, что в этом году в поиски золота в Казахстане зарубежные компании планируют инвестировать около двух миллиардов тенге. Так, на текущее время в поисковые работы инвесторы вложили 832 миллиона тенге.

Месторождение Кетмень находится в Уйгурском районе Алматинской области. Коренными источниками россыпи являются кварцевые, кварц-баритовые жилы, зоны прожилкового окварцевания и пиритизации в туфах нижнего карбона. Золото в знаковых содержаниях рассеяно по всему разрезу.

Официальный курс на шестое августа составляет 386.47 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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