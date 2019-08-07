Бакинский международный автовокзал в праздничные дни увеличит количество рейсов

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Гурбан-байрам с седьмого по четырнадцатое августа Бакинский международный автовокзал будет работать в усиленном режиме.

Об этом в среду Trend сообщила пресс-секретарь автовокзала Парвин Мамедова.

По ее словам, будет увеличено количество рейсов по многим направлениям. Однако, никаких подробностей о том, сколько дополнительных автобусов и по каким направлениям будет задействовано, Мамедова сообщить не смогла.

«Количество дополнительных автобусов будет определено в зависимости от пассажиропотока», - отметила она.

Напомним, что в связи с праздником Гурбан-байрам двенадцатое и тринадцатое августа объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Автор: Бюльбюль Ганбарова)

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