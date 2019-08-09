Представители американского института могут стать наблюдателями на выборах в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Узбекистан предложил представителям Международного республиканского института (IRI) стать наблюдателями на парламентских выборах в стране в декабре текущего года, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Об этом говорилось на переговорах между послом Узбекистана в США Жавлоном Вакхабовым и директором отдела по странам Евразии Международного республиканского института (IRI) Стафеном Никсом, а также другими сотрудниками IRI.

Целью переговоров также стало обсуждение совместных мер по активизации сотрудничества парламента Узбекистана и Конгресса США.

По информации посольства, высоко оценив проводимые в Узбекистане реформы и преобразования, Никс отметил готовность IRI к тесному сотрудничеству с узбекской стороной в области расширения двусторонних межпарламентских связей.

В ходе переговоров были достигнуты договоренности о совместной проработке вопроса организации мониторинговой миссии IRI в Узбекистан. Ожидается, что американская делегация будет включать в себя представителей Конгресса, а также ведущих экспертов США и других западных стран.

Стороны согласовали график ознакомительных визитов представителей парламента Узбекистана в страны Европы для изучения передового западного опыта в сфере парламентаризма.

Первым мероприятием такого рода станет визит членов обеих палат парламента двух стран в Литву в сентябре текущего года, в ходе которого планируется организация переговоров с представителями Сейма и правительства этой страны.

По итогам беседы достигнута договоренность о продолжении сотрудничества по указанным направлениям как на уровне IRI, так и офисов членов Конгресса, которые входят в Совет директоров данного института.

Международный республиканский институт — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии. Председатель Совета директоров IRI — сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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