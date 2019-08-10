Планируется визит президента Узбекистана в Великобританию

БАКУ /Trend/ - Планируется визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Великобританию, сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

По инициативе британской стороны 9 августа состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с государственным министром иностранных дел Великобритании по странам Европы и Америки Кристофером Пинчером.

По сообщению пресс-службы МИД, стороны обсудили возможность организации визита на высшем уровне в Великобританию и договорились начать соответствующую подготовительную работу к этому важному двустороннему мероприятию.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также были обсуждены перспективы укрепления межпарламентских связей и продолжения практики обмена опытом между законодательными органами двух стран.

Пинчер сообщил, что в Великобритании имеется большой интерес к предстоящим выборам в парламент, которые состоятся в Узбекистане в декабре текущего года. Британская сторона намерена направить своих представителей для участия в них в качестве наблюдателей.

В завершение беседы была достигнута договоренность продолжить начатую в этом году практику проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

(Автор: Фахри Вакилов)

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