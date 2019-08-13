Российская авиакомпания откроет прямой рейс в Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Российская авиакомпания "ИрАэро" 12 сентября открывает прямой рейс Красноярск – Фергана (Узбекистан), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Полеты будут выполняться на самолётах Sukhoi Superjet 100 по четвергам. Вылет в 9:20 (GMT +7), время в пути 3 часа 20 минут. Обратный рейс в 11:40 (GMT +5). Стоимость билета в одну сторону от 198.12 долларов.

Авиаперевозчик отмечает, что данное направление является популярным. С весны в узбекский город летают воздушные суда из Иркутска.

Пока из Красноярска можно прилететь только в Ташкент. Рейсы также осуществляется раз в неделю самолетами компании Uzbekistan Airways.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.