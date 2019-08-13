IFC продолжит поддерживать развитие экономики Азербайджана

13 августа 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) продолжает оказывать поддержку Азербайджану для повышения конкурентоспособности и для обеспечения устойчивого роста, сообщили Trend в корпорации.

В IFC сообщили, что также корпорация поддерживает стремления Азербайджана в области развития частного сектора.

"Мы оказываем поддержку посредством стратегических реформ, которые помогают привлечь инвестиции", - сказали в корпорации.

Как отметили в корпорации, целью сотрудничества с Азербайджаном является облегчение ведения бизнеса и привлечение инвестиций в ненефтяной сектор экономики.

"Мы будем поддерживать Азербайджан в привлечении инвестиций, в частности прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор и поддержать диверсификацию", - сказали в организации.

Отметим, что IFC свыше 20 лет оказывает поддержку частному сектору Азербайджана, инвестировав за прошедший период 500 миллионов долларов США. Инвестиции в размере 350 миллионов долларов были направлены на финансирование торговли, также были осуществлены инвестиции в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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