В ноябре состоится сельскохозяйственный форум - «Оклахома-Азербайджан»

15 августа 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второй сельскохозяйственный форум между Азербайджаном и США состоится 6-8 ноября текущего года в штате Оклахома, передает Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Форум проводится с целью выявления возможностей экономического сотрудничества и инвенций. Здесь примут участие независимые эксперты, действующие в аграрной сфере предприниматели, а также представители госорганов курирующих сектор сельского хозяйства Азербайджана и США.

На форуме – «Оклахома-Азербайджан» будет уделено особое внимание животноводству и скотоводству, он охватит темы управления аграрными хозяйствами, вопросы регулирования и продвижения новых видов зерновых и другой продукции.

Штат Оклахома является самым крупным производителем ржи и вторым по величине производителем говядины в США. Сельское хозяйство составляет 7,1 миллиарда долларов годовой экономики штата, а экспорт сельскохозяйственной продукции приносит штату 1,9 миллиарда долларов.

Оклахома и Азербайджан сотрудничают с 2003 года в рамках программы государственного партнерства США.

Успешное сотрудничество между Национальной гвардией Оклахомы и Министерством обороны Азербайджана обеспечивает прочную основу для развития межгосударственных отношений.

В апреле 2019 года, в ходе первого аграрного форума в Чикаго, приняла участие делегация из 14 азербайджанских компаний под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова и 33 компании штата Иллинойс. Чикагский форум способствовал созданию связи между сельскохозяйственными секторами Азербайджана и штата Иллинойс США.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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