Агентство аграрных услуг продолжает проводить обучающие тренинги для фермеров

16 августа 2019 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Специалисты-ветеринары Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства провели тренинги для фермеров Шамахинского района с целью помочь в профилактике и лечении кровепаразитарных заболеваний крупного рогатого скота, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В ходе семинара с участием 18 фермеров была дана подробная информация о заболеваниях крупного рогатого скота, их профилактике, препаратах и возможности заражения людей.

По словам ветеринаров, ввиду того, что в основном переносчиками кровепаразитарных заболеваний являются клещи, рекомендуется раз в две недели проводить обработку животных препаратом акарицид. В случаях же заражения животных необходимо обращаться к ветеринарам.

Представители агентства проинформировали фермеров о том, что препараты с надписью «не подлежит продаже», должны выдаваться фермерам бесплатно. Было также рассказано о важности применения вакцин для профилактики наиболее распространенных в Азербайджане заболеваниях скота.

(Автор: Эюбова Парвин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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