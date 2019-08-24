Ключевые индексы снизились на фондовых торгах в США после заявлений Трампа и главы ФРС

24 августа 2019 00:56 (UTC+04:00)

Ключевые индексы снизились в пятницу по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones сократился на 619,16 пункта (2,36%) и установился на отметке 25633,08 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 75,84 пункта (2,59%) и оказался на отметке 2847,11 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 239,62 пункта (3,00%), до 7 751,77 пункта.

Трамп ранее в пятницу заявил, что американские компании должны начать поиск альтернативы производству своей продукции в Китае, в том числе вернуть его обратно в США. Он также сообщил, что "даст ответ" на решение Китая увеличить ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Пауэлл в этот же день заявил, что ситуация в экономике США в целом благоприятная. По его словам, ФРС, выполняющая функции Центробанка страны, предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции. Пауэлл не пояснил, планирует ли ФРС вскоре снижать базовую процентную ставку.

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