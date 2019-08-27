Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана проведет очередной аукцион

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана продолжает проведение аукционов с применением инновативных методов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

В аукционах, которые проводятся с целью приватизации государственного имущества, граждане могут принять участие как в онлайн-режиме, так и физически.

На следующем аукционе, назначенном на 24 сентября, будут выставлены на торги 73 единицы государственного имущества, в том числе 42 малых госучреждения и нежилые площади, 15 акционерных обществ и 14 транспортных средств.

В числе акционерных обществ предприятия в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт, строительство, услуги и другие, в том числе " Азинтерсервис", "Чатал Бройлер" (Бейлаган). Пакеты акций - в пределах 30-45 процентов.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета emdk.gov.az

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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