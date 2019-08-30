ЕС нацелен на тесное сотрудничество с Туркменистаном - председатель Европейской комиссии

АШХАБАД /Trend/ - Европейский союз (ЕС) нацелен на тесное сотрудничество с Туркменистаном, говорится в обнародованном послании председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает в пятницу Trend.

"Надеюсь также внести вклад в более тесное сотрудничество между Европейским союзом и Вашей страной», - отмечает глава Еврокомиссии.

В послании отмечается, что на международные отношения стран влияют многие глобальные по своему характеру вызовы, с которыми они сталкиваются больше, чем когда-либо в современной истории.

"В ходе срока своих полномочий я бы хотела, чтобы Европа стремилась к укреплению концепции ответственного отношения к этим глобальным процессам", - сказано в письме.

Отметим, что Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа, а месторождение Галкыныш на востоке страны является вторым крупнейшим, после Южного Парса в Иране.

Туркменистан давно изучает возможности вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Транскаспийский проект может быть реализован в рамках лоббируемого ЕС проекта "Южного газового коридора".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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