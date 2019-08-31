БАКУ /Trend/ - Грузия заняла 17-е место в рейтинге крупнейших экспортеров вина, составленном AAWE (American Association of Wine Economists), передает Trend со ссылкой на сайт организации.

AAWE представила список из 80-ти крупнейших стран-экспортеров вина по итогам 2018 года.

Согласно данным организации, экспорт вина в 2018 году принес Грузии доход в 196,9 миллиона долларов. В рейтинге 2017 года Грузия занимала 19-ю строчку с доходом в 171 миллион долларов.

Соседями Грузии по рейтингу 2018 года стали Литва – 18 место (188,3 миллиона долларов) и Австрия – 16 место (217,4 миллиона долларов).

Первое место в рейтинге занимает Франция, которой экспорт вина принес доход в размере более 11 миллиардов долларов. Италия, заработавшая на экспорте вина более 7,3 миллиарда долларов, расположилась на втором месте, а третьей в списке стала Испания – более 3,5 миллиарда долларов.

Необходимо отметить, что в 2018 году из Грузии в 53 страны мира были экспортированы 86,2 миллиона бутылок вина (по 0,75 литра). Это является абсолютным рекордом страны за последние 30 лет. Показатели 2018 года на 13 процентов превосходят статистику 2017 года. Тенденция роста продолжает сохраняться. За семь месяцев 2019 года экспорт вина из Грузии увеличился на 4 процента, а доход, полученный от экспорта – на 6 процентов.

AAWE – это некоммерческая организация, занимающаяся экономическими исследованиями, а также анализом и обменом идеями в области виноделия.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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