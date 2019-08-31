Создание СЭЗ в Азербайджане способствует открытию новых рабочих мест

БАКУ /Trend/ - Создание свободных экономических зон в Азербайджане способствует открытию новых рабочих мест в стране, сказал Trend президент Всемирной федерации свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) Хуан Торрентс.

Также, по мнению Торрентса, это может способствовать привлечению иностранных инвесторов и развитию экономики страны.

Отмечая важность правильного расположения СЭЗ для легкой связи с портами, аэропортами, выходом на другие страны, президент FEMOZA высоко оценил месторасположения СЭЗ в поселке Алят Гарадагского района Баку, назвав его благоприятным.

Отметим, что Свободная экономическая зона (СЭЗ) создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

В 136 странах мира действуют свободные и специальные экономические зоны, а еще в 70 странах СЭЗ находятся в процессе формирования.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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