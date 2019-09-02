В Азербайджане создан Совет аграрных субсидий

2 сентября 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для определения механизмов субсидирования в Азербайджане создан Совет аграрных субсидий

Об этом сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на сегодняшней пресс-конференции, передает в понедельник Trend.

По его словам, в состав совета входят представители министерств экономики, финансов, сельского хозяйства, госкомитета статистики, Конфедерации предпринимателей и работодателей и Совета фермеров. Председатель - министр сельского хозяйства.

"Министерством сельского хозяйства сформирована команда в связи с созданием информационной системы субсидирования. Также создан Совет аграрных субсидий для определения коэффициентов субсидирования посева по каждой сельскохозяйственной культуре на основе базовой стоимости 200 манатов", - сказал Гулиев.

Отметим, что ежегодно до 15 января Совет будет выносить решения и информировать об этом общественность по следующим вопросам:

- список растений по регионам для их субсидирования и утверждение применяемых к ним коэффициентов посева;

- список растений для субсидирования урожая и утверждения применяемых к ним коэффициентов;

- список растений для субсидирования семян и утверждение применяемых к ним коэффициентов;

- представление министерству сельского хозяйства предложений по усовершенствованию механизма субсидирования.

Совет может обновлять установленные списки, коэффициенты и квоты согласно результатам годовой оценки. Выдачу фермерам субсидий (осуществление платежа бенефициарам), а также организацию и координацию деятельности Государственных центров аграрного развития министерства сельского хозяйства будет осуществлять Агентство аграрных кредитов и развития при минсельхозе. Агентство по просьбе фермеров, будет выдавать гарантийные письма о направлении выданных ему средств для субсидирования продукции на оплату кредитных задолженностей в сфере сельского хозяйства.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
С этого года в Азербайджане начинается выдача субсидий для интенсивных садов
Бизнес 17:35
Азербайджанские фермеры начнут получать субсидии с января следующего года
Бизнес 17:14
Азербайджанских фермеров лишат субсидий за недостоверную информацию о посевной площади
Экономика 17:06
Выдача субсидий по новым правилам — серьезный механизм достижения прозрачности — замминистра
Бизнес 16:56
Азербайджанские фермеры получат субсидии в безналичной форме (ФОТО)
Бизнес 16:21
Совет аграрных субсидий Азербайджана принял решение по коэффициентам выдачи субсидий
Экономика 15:53
Лента новостей
В состав ряда комиссий в Азербайджане внесены изменения
Политика 18:57
В Азербайджане реорганизуется небанковская кредитная организация
Бизнес 18:17
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку оборудования
Тендеры 17:57
В Сумгайыте выявлены незаконно работающие магазины по продаже товаров религиозного назначения
Общество 17:55
Как и где провели лето азербайджанские звезды (ФОТО)
Звёздный мир 17:54
В Казахстане дополнительно введут в строй ряд ВИЭ мощностью свыше 500 МВт
Бизнес 17:50
Китай подал иск в ВТО против США из-за дополнительных пошлин
Другие страны 17:50
Азербайджанская компания расширит экспорт муки в соседние страны
Бизнес 17:41
"РуссНефть" считает проекты в Азербайджане приоритетными
Энергетика 17:39