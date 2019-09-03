В Туркменистане продолжается подготовка к выставке экономических достижений страны

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане в рамках заседания правительства был обсужден ход подготовки к проведению Выставки экономических достижений Туркменистана, посвященной 28-й годовщине независимости страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу электронную газету нефтегазового комплекса Туркменистана.

Так, в грандиозном смотре, намеченном на 23-24 сентября в Торгово-промышленной палате Туркменистана, примут участие более 70 министерств, ведомств, предприятий, организаций, хякимликов (администраций), а также членов Союза промышленников и предпринимателей страны.

Согласно информации, в ходе выставки будут широко продемонстрированы достигнутые за годы независимости успехи в промышленности и энергетике, транспорте и строительстве, сельском хозяйстве и связи, торговле и услугах, в финансовой и банковской сферах и так далее.

Отечественные производители продемонстрируют импортозамещающую и ориентированную на экспорт продукцию, конкурентоспособную на международных рынках. Результаты социально-экономических реформ будут отражены в экспозициях, рассказывающих о науке и образовании, здравоохранении, спорте и туризме, культуре, о преобразованиях в регионах страны и в Ашхабаде.

Как отметил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в экспозиции выставки необходимо широко представить коренные преобразования, проведённые за 28 лет суверенного развития во всех сферах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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